El 99% de les zones de bany de Catalunya obtenen un excel·lent

Prop del 99% de les zones de bany catalanes analitzades en el segon mostreig de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va obtenir una qualificació d'Excel·lent, mentre que l'1,2% restant van estar qualificades com a bones. En concret, l'ACA va analitzar 253 zones de bany. Cap platja va estar qualificada com a Insuficient en aquest control analític, que es va dur a terme la setmana del 19 de juny. Pel que fa a les dotze zones de bany interiors on l'ACA va dur a terme controls de la qualitat de l'aigua durant l'estiu (embassaments i estanys com el de Banyoles), totes van obtenir la qualificació d'excel·lent.

Als controls s'examina la qualitat microbiològica de l'aigua de bany i s'avalua la presència dels indicadors d'Escherichia coli i enterococs intestinals, amb l'objectiu de garantir la seguretat dels banyistes. Cal destacar la constant coordinació de l'agència amb els ajuntaments costaners per analitzar en tot moment l'estat de les aigües de bany i les possibles alteracions que es puguin ocasionar. Tota la informació sobre la qualitat de l'aigua i l'estat de les platges es pot consultar a l'aplicació per a telefonia mòbil PlatgesCAT, que ofereix en set idiomes dades sobre la qualitat de l'aigua, la temperatura, entre d'altres.