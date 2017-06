Bolca una ambulància amb un ferit a dins després d'un xoc amb un tràiler

Espectacular accident de trànsit a l'autopista AP-7 al seu pas per Sant Gregori. Una ambulància del SEM ha bolcat a la carretera després d'una topada amb un camió de transport de vehicles.

Es dóna el cas que el vehicle mèdic transportava un ferit. El qual ha pogut ser evacuat en una altra ambulància. Malgrat l'espectacularitat del sinistre viari, segons les primers informacions, no s'han de lamentar ferits.

A l'autopista AP-7, a l'alçada del quilòmetre 61 hi ha un carril tallat en sentit França a causa del sinistre viari. Momentàniament s'ha tallat el trànsit a l'AP-7 però des de tres quarts de tres només hi ha un carril tancat.

Els Mossos d'Esquadra investiguen el sinistre viari i s'apunta que el camió hauria envaït el carril per on anava el vehicle sanitari. A causa de l'accident hi ha circulació amb congestions a l'autopista. Al lloc dels fets hi treballen els Mossos, Bombers amb quatre dotacions i el SEM.