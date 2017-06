La CUP denuncia que el Govern l'ha "bandejada" de la presa de decisions per organitzar l'1-O

El grup parlamentari de la CUP ha denunciat que el Govern l'ha "bandejada" de la presa de decisions per organitzar el referèndum. La presidenta parlamentària dels anticapitalistes, Mireia Boya, ha mostrat la "perplexitat absoluta" de la CUP després que l'executiu hagi declarat desert el procés d'homologació per a la compra d'urnes per la votació de l'1-O, una informació que els cupaires desconeixien, segons ha assegurat Boya. En aquest sentit, la presidenta parlamentària de la CUP ha sentenciat que el Govern ha de comprar les urnes: "Amb el procediment que vulgui, però les ha de comprar", ha constatat Boya, que ha insistit que han de ser "homologades a nivell internacional".

Boya ha constatat que la compra d'urnes "és feina del Govern", i ha recordat que la CUP no forma part de l'organització logística del referèndum. La presidenta del grup parlamentari dels anticapitalistes, a més, ha afegit que solucionar la polèmica de les urnes és "urgent", i ha considerat que si l'executiu no té resoltes aquestes qüestions "voldrà dir que hi ha un problema de solvència tècnica" que a la CUP no es volen "ni imaginar". Davant d'aquest escenari, Boya ha confiat que el 4 de juliol serveixi per "posar llum als dubtes", en referència a l'acte on el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, han de detallar les característiques de la votació de l'1-O, acompanyats dels diputats que han elaborat les lleis de la desconnexió.

Encara sobre la logística del referèndum, Boya ha insistit que els cupaires s'ofereixen a fer tot allò que des del Govern "no puguin o vulguin fer", i a acceptar-ne les conseqüències que se'n derivin. "Saben que poden comptar amb nosaltres, acceptarem el compromís de fer-ho", ha apuntat la diputada independentista.



Invitació als Comuns i al PSC per l'1-J



Per últim, Boya ha fet una crida perquè l'espai dels Comuns, que representen Catalunya en Comú i Podem, assisteixin a l'acte de l'1 de juliol on alcaldes i electes d'arreu del territori donaran el seu suport al referèndum. La dirigent cupaire ha reclamat que "se sumin i col·laborin en l'única escletxa de canvi i l'oportunitat històrica que passa pel referèndum". Així mateix, Boya s'ha solidaritzat amb els alcaldes i electes del PSC que han afirmat que no s'oposaran a la votació de l'1-O, o que fins i tot han dit que hi col·laboraran, i els ha emplaçat a assistir també a l'acte de l'1-J: "Alguns d'ells han anat més lluny que alcaldies silencioses del canvi dels Comuns", ha deixat anar.