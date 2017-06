La Generalitat i el Govern acorden celebrar la Junta de Seguretat el 10 de juliol

La Generalitat i el govern espanyol han acordat celebrar la Junta de Seguretat de Catalunya el dilluns 10 de juliol a les 12 del migdia. L'acord sobre aquesta data ha estat fruit de la conversa telefònica que han mantingut aquest dimarts al migdia el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, i el conseller d'Interior, Jordi Jané, després que aquest dilluns es reunissin representants de la Secretaria d'Estat de Seguretat i del Departament. Aquesta reunió es va desenvolupar en "un clima de màxima col·laboració", segons indica el ministeri en un comunicat, i va servir per avançar "considerablement" en l'ordre del dia. Aquest òrgan encarregat de coordinar les polítiques de seguretat i l'activitat dels cossos policials a Catalunya no es reuneix des del març del 2009.

A la reunió d'aquest dilluns a la seu del Ministeri de l'Interior hi van assistir el secretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto; el director del Gabinet de Coordinació i Estudis, Diego Pérez de los Cobos; el secretari general del Departament d'Interior, Cèsar Puig, i el director de la Policia, Albert Batlle.

En els darrers mesos, el conseller havia demanat al govern espanyol en reiterades ocasions, per carta i en públic, que convoqués la junta; una insistència a la qual es va afegir el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Després que el Govern proposés cinc dates i no obtingués resposta de l'executiu espanyol, la setmana passada Puigdemont va anunciar que convocaria la junta pel proper 3 de juliol. Zoido va respondre que no hi podria assistir per motius d'agenda però va enviar una carta a Jané en què l'instava a buscar un acord.