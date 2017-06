El Govern garanteix que l'1-O hi haurà urnes i analitzarà les vies legals alternatives per obtenir-les

El Govern ha garantit que l'1 d'octubre hi haurà urnes als col·legis electorals malgrat que el procés d'homologació de les empreses hagi quedat desert. En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, la consellera de la Presidència, Neus Munté, ha explicat que ara el Govern analitzarà les possibles vies legals per aconseguir un objectiu que es manté "intacte". Tot i no voler revelar quines possibilitats hi ha sobre la taula, ha garantit que no hi haurà "cap giny" que no siguin urnes. I la consellera ha posat l'accent en què es triarà la via que doni més garanties i que sigui més òptima. Munté també ha detallat que els dues empreses que estaven al procés d'homologació no han superat els requisits tècnics per "una qüestió de solvència econòmica".

Munté ha assegurat que és una eventualitat que pot succeir i que no té "res d'extraordinari" que en un procés d'homologació les empreses no compleixin amb els requisits tècnics que estableix la llei. Tot i qualificar-ho d'aquesta manera, no ha volgut revelar si el Govern ja tenia previst un pla B per si es donava aquesta circumstància i s'ha limitat a dir que les empreses que hi optaven, Plastic Express i la UTE formada per Espai World i Suministros Integrales Futbida, no han superat els requisits "formals i tècnics" per "una qüestió de solvència econòmica".

Malgrat aquesta situació, Munté ha assegurat que l'objectiu del Govern d'obtenir les urnes es manté "intacte" i ha afegit que té el ple convenciment que els empara la legalitat per fer-ho. "Analitzarem la legislació i les vies legals que existeixen per completar aquest objectiu", s'ha limitat a dir tot i les reiterades preguntes dels periodistes sobre les possibilitats que hi ha ara sobre la taula.

La fórmula que triarà el Govern serà, segons Munté, la que ofereixi més garanties i sigui més òptima per l'objectiu final de poder disposar d'urnes pròpies. I sense donar més detalls, ha assegurat que seran urnes sí o sí.

Tot i no voler atribuir-ho directament com a causa, la consellera de la Presidència ha constatat que hi ha hagut amenaces de l'Estat. "Mantenim el missatge de més absoluta tranquil·litat i exigim al govern de l'Estat que deixi d'amenaçar les institucions i les empreses que compleixen amb les seves obligacions amb normalitat absoluta", ha afegit.

Munté ha constatat que la querella de la Fiscalia contra la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, era "preventiva" i no tenia base jurídica, com demostra, segons ha dit, el fet que el procés de compra de les urnes no continuï endavant. "El que hauria de fer la Fiscalia es retirar la querella, que no té cap sentit", ha conclòs.



Compromís en facilitar que els catalans a l'exterior votin



Preguntada per si el Govern pot garantir que els catalans residents a l'exterior podran votar el pròxim 1 d'octubre, Munté ha respost que l'executiu català té un "compromís molt clar i explícit de facilitar que els catalans puguin votar amb tota normalitat i garanties en tots els processos que esdevinguin, també en el referèndum". Sense concretar com es farà perquè puguin exercir el dret a vot, la consellera ha dit que el Govern hi està treballant.