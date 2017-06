Javier de la Rosa s'acull al seu dret a no declarar i no respon cap pregunta

L'empresari Javier de la Rosa es va negar ahir a respondre les preguntes dels diputats del Parlament en la comissió d'investigació sobre l'operació Catalu-nya. Va al·legar que tot el que ha de dir ja ho va declarar davant de l'Audiència Nacional espanyola com a testimoni i dins de procediments que estan sota secret de sumari. Per això, diu que tot el que vulguin saber els diputats ho podran llegir quan s'aixequi el secret de les investigacions del cas Pujol o d'altres.

De la Rosa va haver d'escoltar els comentaris i preguntes dels diputats de Cs, CSQP, CUP i JxS, i només va comentar que no havia vist el programa de Salvados de diumenge amb el comissari José Villarejo i tampoc llegeix el digital Público, respecte el qual va dir que és una «tonteria», una notícia sobre una conversa amb aquest comissari sobre pagaments a CDC. També va declinar la invitació irònica que li va fer la diputada de la CUP Mireia Boya per assistir a l'estrena d'un documental sobre les clavegueres de l'estat.

També va assegurar que ha pogut demostrar que no va cobrar res dels fons reservats de l'estat, i que tot el que havia de dir sobre el Petit Nicolás també ho va declarar a l'Audiència. A més, va afegir que ell mai ha perjudicat ningú. Per últim, va assegurar que l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias és una «excel·lent» persona i «honesta» i que té raó de queixar-se del tracte rebut per la policia sobre un suposat compte a Suïssa.

També va assegurar, a preguntes dels diputats, que un cop hagi acabat la investigació judicial no tornarà al Parlament.