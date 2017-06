L'incendi de Doñana afecta zones d'un alt valor ecològic

L'organització conservacionista SEO/BirdLife va assegurar ahir que l'incendi a l'entorn de Doñana ha afectat zones de gran valor ecològic protegides des de la seva declaració el 1989 com a parc natural.

En un comunicat, l'organització conservacionista, vinculada a aquest espai protegit des de la seva declaració, fa més de 60 anys, indica que «el més greu» que ja es pot constatar és que s'han vist afectada les zones protegides d'El Abalario i la duna de l'Asperillo. Aquestes zones inclouen llocs com Cuesta Maneli i inclou hàbitats d'interès comunitari com podrien ser basses temporals mediterrànies o dunes mòbils amb vegetació protegida i les àrees cremades inclouen densos boscos de pineda de repoblació i matoll mediterrani. La duna de l'Asperillo, a més, presenta comunitats vegetals molt característiques, que inclouen espècies com la camari-nya, el càdec de mar i una important presència de savines.

D'altra banda, la ministra d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, Isabel García Tejerina, va afirmar que l'incendi evolucionava de manera favorable. A preguntes dels periodistes, la ministra va explicar que l'incendi «està perimetrat», i va afegir que el seu departament havia enviat un dispositiu «amplíssim» a la Junta d'Andalusia.