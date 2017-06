Els Mossos denuncien els organitzadors d'una 'rave' a l'Alt Camp

Els Mossos d'Esquadra han aixecat una acta administrativa als organitzadors de la festa rave il·legal que s'ha celebrat aquest cap de setmana en una zona boscosa de Querol, a l'Alt Camp. Segons fonts policials, cap a les dues del migdia d'ahir els agents van denunciar l'organitzador i dos col·laboradors seus per la celebració d'una festa no autoritzada. A més, els Mossos van mantenir els controls als camins d'accés i van fer proves d'alcoholèmia i drogues als conductors que abandonaven el lloc. Segons l'alcalde de Querol, Jordi Pijoan, ahir només hi quedava un grup de persones recollint. El consistori tenia previst avaluar l'estat en què han quedat els terrenys –que són propietat d'un banc– i els camins d'accés, després que la celebració acabés.