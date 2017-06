Els propietaris del castell inflable que va provocar la mort d'una nena a Caldes diuen que va ser un accident

El matrimoni propietari del restaurant de Caldes de Malavella (Selva), en què va morir una nena i sis menors més van quedar ferits en sortir volant un castell inflable de l'establiment, ha declarat aquest dimarts davant del jutge que el que va passar va ser un accident.

El matrimoni, contra el qual s'ha obert diligències per un delicte d'homicidi imprudent i sis més de lesions per imprudència, ha contestat les preguntes de totes les parts en el judici.

La declaració de la parella, com ja va passar davant els Mossos d'Esquadra, s'ha centrat en els ancoratges i, encara que han reconegut que només feien servir dos dels deu de què disposava l'estructura, la seva defensa ha insistit que això no explicaria per què l'inflable va sortir volant quan els petits hi jugaven a sobre.

L'advocat del propietari, Carles Monguilod, ha explicat que han incorporat a la causa un vídeo del mateix dia dels fets gravat per un pare molt poc abans de l'accident: "Es veu que tot passava amb normalitat i que no hi ha vent".

L'advocat ha sol·licitat "una mica de prudència", ser poc especulatius i esperar que el Grup d'Enginyeria Forense de la Unitat Central de Criminalística del Cos Nacional de Policia, a qui el jutge va demanar un informe sobre les possibles causes de l'accident, es manifesti.

"Seguim una mica amb la incògnita i, segurament, la pericial de la policia científica de Madrid podrà aclarir la causa de per què va sortir projectat el castell", ha mantingut Monguilod.

Per a Monguilod i Jordi Corominas, advocats dels propietaris del restaurant, no hi va haver negligència penal, per la qual cosa no es tractaria d'un homicidi imprudent, sinó d'un accident.

No obstant això, els lletrats de la família de la petita de sis anys que va morir i dels altres sis nens que van quedar ferits, Carles Alabau i Javier Soria, que s'han personat com a acusació particular, asseguren que hi va haver una "negligència clara".

"Pensem -ha mantingut Alabau- que hi ha hagut una clara omissió de les normes de seguretat respecte a l'inflable i existeix una clara responsabilitat per part dels propietaris".

En el seu atestat, els investigadors dels Mossos d'Esquadra van apuntar a diversos possibles factors com una punta de vent i el mal ancoratge, però no van determinar la causa concreta que va fer que el castell es desplacés 39 metres a una altura d'uns 10 metres.

També han declarat, en qualitat de testimonis, dos treballadors que s'encarregaven de la zona lúdica habitualment i, concretament, el dia l'accident.

Tots dos han insistit que sempre muntaven el castell amb dos ancoratges del darrere perquè no hi havia més cordes, que si hi havia vent no s'instal·lava i que mai no havien vist que fos inestable. Els empleats han recordat que mai havia passat res ni havien tingut cap queixa de cap client.