El PSOE estudiarà sancions per als alcaldes del PSC que col·laborin amb el referèndum

El PSOE «estudiarà» la possibilitat d'aplicar sancions als alcaldes del PSC que col·laborin en l'organització del referèndum prestant locals per a les votacions. Així ho va apuntar el portaveu de l'executiva dels socialistes espanyols, Óscar Puente, que va afirmar que la instrucció del PSC als seus alcaldes en contra d'aquesta possibilitat «és clara».

«Estudiarem cas a cas i valorarem la decisió a adoptar», va assegurar Puente, que va admetre que la qüestió no s'havia tractat a l'executiva d'ahir. Puente també va desautoritzar la secretària de Cohesió Social del PSOE i alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, que va afirmar que en el cas que el govern espanyol apliqui l'article 155 per impedir el referèndum caldria apel·lar a la comunitat internacional. Segons va apuntar, Parlón va fer aquestes manifestacions «a títol personal» i «no representa el partit». «El Partit Socialista òbviament defensa la legalitat i la Constitució», va dir, i malgrat que la seva formació aposta per un diàleg que permeti no haver d'arribar a aquests extrems, «en qualsevol cas la Constitució espanyola és allà, i és aplicable i respectable».

Segons Puente, malgrat que alguns alcaldes del PSC han avançat la intenció de cedir locals per a l'1-O, «cap ajuntament socialista col·laborarà amb el referèndum». Puente va assegurar que la posició del PSOE és «la mateixa que la del PSC», és a dir, «respecte a la legalitat». «La instrucció és molt clara: no es col·laborarà per part de cap ajuntament governat pel Partit Socialista amb el referèndum, i el que alguns facin a títol individual, participar al referèndum etcètera és una qüestió personal seva, però el Partit Socialista té un compromís amb el compliment de la legalitat i no empara aquest referèndum ni li dóna suport de cap manera». Puente va fer aquestes manifestacions en referència a les informacions que apunten que ajuntaments governats pel PSC, com són els casos de Les, Vallbona d'Anoia i Castellbell i el Vilar, estan disposats a cedir espais per a la celebració del referèndum. Paral·lelament altres regidors de municipis com Terrassa, Blanes i l'Escala van apuntar que no posaran traves perquè els respectius ajuntaments facin el mateix, contràriament al que faran els ajuntaments de Lleida i Olot.