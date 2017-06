El Suprem dóna un triomf a Trump i li permet implementar part del seu veto

El Tribunal Suprem dels EUA va concedir ahir una victòria al president, Donald Trump, en admetre a tràmit el cas del seu veto migratori i permetre l'entrada en vigor d'algunes parts de la seva iniciativa, destinada a prohibir l'entrada de refugiats i nacionals de sis països de majoria musulmana.

«La decisió unànime d'avui [per ahir] del Tribunal Suprem és una victòria clara per a la nostra seguretat nacional», va dir Trump en un comunicat, difós per la Casa Blanca. «Com a president, no puc permetre que entri a casa nostra gent que vol fer-nos mal. Vull gent que pugui estimar els Estats Units i tots els seus ciutadans, i que vulguin treballar intensament i ser productius», va subratllar Trump, que va emetre el seu veto suposadament per frenar el terrorisme gihadista.

La decisió del Tribunal Suprem implica que el govern de Trump podrà negar l'entrada al país a qualsevol individu que no pugui provar que té familiars en territori nord-americà o que té plans ja establerts per treballar o estudiar en organitzacions d'Estats Units. En concret, en un escrit de 13 pàgines i que no està signat per cap magistrat, el Tribunal Suprem va determinar que Trump pot prohibir l'ingrés dels «estrangers que no tinguin cap relació genuïna amb una persona o una entitat dels Estats Units». Per tant, la decisió dels jutges afecta sobretot els refugiats, que per definició estan fugint dels seus països d'origen i, en teoria, no han de tenir cap relació amb els EUA.

L'ordre executiva de Trump buscava anul·lar durant 120 dies el programa d'acollida de refugiats, així com prohibir durant 90 dies l'ingrés als Estats Units dels ciutadans de sis països de majoria musulmana (Iran, Somàlia, Sudan, Síria, Iemen i Líbia). D'aquesta manera, només podran entrar els refugiats i els nacionals dels sis països musulmans que puguin demostrar que tenen una relació familiar o professional amb els Estats Units.

Trump va afirmar la setmana passada que l'ordre podria entrar en vigor al cap de 72 hores si les corts aixecaven el bloqueig que havia impedit la seva implementació. De moment, el govern dels EUA no ha especificat quan executarà la part del veto autoritzada i el Departament de Seguretat Nacional es va limitar a dir en un comunicat que «donarà detalls addicionals sobre la seva implementació» després de fer les consultes pertinents amb els departament de Justícia i d'Estat. «La implementació de l'ordre executiva es farà professionalment, amb una notificació clara i feta amb prou temps, en particular per als viatgers potencialment afectats i en coordinació amb els socis en la indústria de viatges», va afegir el Departament de Seguretat Nacional.

Trump va tractar d'imposar el seu veto per primera vegada el 27 de gener, quan va signar una ordre executiva que va entrar en vigor de manera immediata i va sembrar el caos en aeroports de tot el món. Aquest veto va ser bloquejat per la Justícia i, llavors, el 6 de març, Trump va signar una nova ordre que, a diferència de l'anterior, deixava fora els ciutadans de l'Iraq i modificava la provisió sobre refugiats sirians en prohibir la seva entrada al país durant 120 dies i no de manera indefinida, com establia el veto original. Aquesta segona ordre mai va arribar a entrar en vigor perquè va ser bloquejada primer per jutges a Hawaii i Maryland i, després, pel Tribunal d'Apel·lacions del Districte Quart, a Richmond (Virgínia), i el Tribunal del Districte Novè, amb seu a San Francisco.