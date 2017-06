Colòmbia dóna per tancat més de mig segle de conflicte amb les FARC

El president de Colòmbia, Juan Manuel Santos, va donar per tancat ahir el conflicte armat de més de mig segle amb les FARC, en un acte en què aquesta guerrilla va completar simbòlicament el seu procés de desistiment d'armes.

«Avui, 27 de juny, per a mi i crec que per a la immensa majoria dels colombians és un dia molt especial, un dia que mai oblidarem, el dia en què les armes es van canviar per les paraules!», va manifestar en l'acte celebrat a la zona veredal transitòria de normalització (ZVTN, àrea de concentració de guerrillers en el seu procés de desmobilització) de Buenavista, al municipi d'Altiplanos, centre del país. El mandatari va afirmar que el lliurament d'armes de les FARC és «la millor notícia per a Colòmbia en els últims 50 anys».

«No som més un poble enfrontat entre si, no som més una història de dolor i de mort al planeta, som un sol poble i una sola nació avançant cap al futur dins de la llera beneït de la democràcia», va afirmar. Santos va afegir que el país estava emocionat en constatar «la fi d'aquesta guerra absurda que no només va durar més de cinc dècades», sinó que va deixar més de vuit milions de víctimes.