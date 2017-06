La divisió entre republicans al Senat dels EUA ajorna el final de la llei sanitària d'Obama

Els republicans al Senat dels EUA es van veure ahir obligats per les seves divisions internes a retardar la polèmica llei que hauria de reemplaçar la reforma sanitària de l'expresident Barack Obama i que podria deixar més de 20 milions de nord-americans sense assegurança mèdica.

El líder de la majoria republicana al Senat, Mitch McConnell, va haver de retardar la data d'inici del debat legislatiu que permeti l'aprovació d'una llei que reemplaci l'anomenat Obamacare fins després del festiu del 4 de juliol, Dia de la Independència.

El president nord-americà, Donald Trump, va guanyar les eleccions amb la promesa de revocar i reemplaçar el pla sanitari ratificat el 2010 per Obama. McConnell va assegurar que hi ha negociacions per fer perquè una majoria de senadors republicans «se sentin còmodes» amb la reforma, i va assegurar que no espera la participació dels demòcrates perquè «no hi estan interessats».

Així mateix, el líder republicà al Senat va assegurar que Trump està «molt involucrat» en les negociacions perquè els conservadors aconsegueixin un acord que permeti l'aprovació de la nova llei.