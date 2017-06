El Govern declara desert el concurs per comprar urnes per al referèndum de l'1-O

El Govern va declarar desert el concurs per a la compra d'urnes, en no homologar les dues empreses que havien superat els passos inicials del procés de licitació, per la qual cosa a partir d'ara activarà un pla alternatiu per encarregar les urnes del referèndum anunciat per a l'1 d'octubre.

Fonts de la Generalitat van explicar que ahir es va reunir la taula de contractació encarregada d'escollir les empreses que podrien proveir les urnes i va prendre la decisió de no homologar cap de les dues aspirants amb possibilitats, Plastic Express i la UTE d'Espai World i Suministros Integrales Futbida. El motiu és la manca de solvència econòmica que, segons la Generalitat, tenen aquestes companyies.

Aquesta parada en el procés administratiu per a la compra d'urnes «no impedeix que l'1 d'octubre hi pugui haver urnes», van recalcar les fonts consultades, ja que una possibilitat és que ara el Govern, alliberat dels procediments que marca el concurs, s'encarregui directament de negociar la compra amb una empresa determinada. Fa just una setmana el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va acordar investigar la querella de la Fiscalia contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, i l'exsecretari general del seu departament Francesc Esteve, per licitar les urnes per al referèndum. Malgrat la querella que pesava sobre aquest procés, seguia havent-hi dues empreses disposades a proveir les urnes i que havien anat superant els tràmits de la licitació sense retirar-se, però el Govern català finalment no les ha homologades.



Procés contra Borràs

Ara el dubte és què passarà amb el procés judicial contra Borràs i Esteve després de la interrupció del concurs per a la compra de les urnes.

L'ordre de compra de les urnes, segons les fonts consultades, pot fer-se mitjançant una firma col·legiada del Govern de Carles Puigdemont en ple, cosa que podria situar en el punt de mira judicial el President de la Generalitat i tots els seus consellers.

Després de les tensions entre el PDeCAT i ERC en el si del Govern català viscudes les últimes setmanes arran precisament de qui es responsabilitzava de la compra de les urnes, Puigdemont i el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, amb la resta de consellers i alts càrrecs de la Generalitat van solemnitzar el seu compromís amb el referèndum amb una firma col·lectiva d'un manifest.

Ahir mateix, la portaveu del Govern, Neus Munté, va asseverar ahir que la voluntat de l'executiu que hi hagi urnes es manté «intacta», de manera que les obtindran per «altres vies», que no ha concretat, per celebrar el referèndum que el Govern ha fixat per a l'1 d'octubre.