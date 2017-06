La Guàrdia Civil interroga funcionaris de la Generalitat pels preparatius del referèndum

La Guàrdia Civil ha interrogat funcionaris de la Generalitat en relació amb els preparatius del referèndum de l'1 d'octubre. Segons ha confirmat l'ACN, alguns de les interrogatoris fan referència a la campanya institucional que anima els catalans residents a l'exterior a inscriure's al registre voluntari. En el marc de la sessió de control, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha acusat PP i Cs d'haver-se convertit en "espanta funcionaris i espanta treballadors públics" per evitar que participin en "processos absolutament legals". "Ni els espanta funcionaris ni els caça urnes podran espantar i caçar milions de ciutadans que volem votar", ha defensat posteriorment el president de la Generalitat a través d'un missatge al seu compte de Twitter.

El jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona va obrir una investigació per l'anomenat 'cas Vidal', arran de les conferències de l'exsenador on va apuntar que el Govern disposava de dades fiscals dels catalans de manera il·legal. Fonts del TSJC han explicat a l'ACN que el titular d'aquest jutjat no ha ordenat cap declaració ni ha citat ningú i, que si la Guàrdia Civil ha fet aquests interrogatoris en el marc d'aquesta investigació, ho ha fet dins del marge autonomia dels investigadors que actuen com a policia judicial. La causa del 'cas Vidal' està declarada secreta.

"Tenim la fiscalia allà on tenim tot el dret a actuar. S'està posant a les ordres dels partits, segurament també el de vostès, que s'han convertit en espanta funcionaris i espanta treballadors púbics perquè no se'ls ocorri ni tan sols participar en processos absolutament legals", ha afirmat Puigdemont dirigint-se a la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas.

En resposta a la CUP, Puigdemont també ha denunciat que l'Estat té un "gran interès" en "demanar testimoni a empreses que poden fabricar urnes o que poden crear un programa informàtic". D'aquesta manera, s'ha referit al fet que una de les empreses que optava al concurs de les urnes va ser visitada per la Guàrdia Civil, tal com ha transcendit aquest dimarts.

Puigdemont no ha anat més enllà i no ha revelat quin és el pla B del Govern per adquirir les 8.000 urnes necessàries per al referèndum després que el procés d'homologació hagi quedat desert. I s'ha limitat a dir que l'executiu iniciarà els procediments a través de "totes les vies que el sistema administratiu permet" per tal d'aconseguir l'objectiu "irrenunciable" que l'1-O hi hagi urnes.