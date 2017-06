L'incendi de Doñana queda per fi sota control i se n'investiga l'origen

La direcció del Pla Infoca va donar per controlat l'incendi forestal declarat dissabte passat al paratge La Peñuela de Moguer, que va afectar una àmplia superfície de massa forestal de l'entorn de Doñana i fins i tot part del parc natural.

El conseller de Medi Ambient andalús, José Fiscal, va fer ressaltar que la brigada d'investigació d'incendis forestals va confirmar que «darrere hi ha la mà de l'home, caldrà veure si per una negligència». La presidenta andalusa, Susana Díaz, va assegurar que s'exigirà que «es depurin al màxim les responsabilitats» sobre les causes de l'incendi i va recalcar que la Junta no aplicarà l'actual Llei de Muntanyes. Dels danys materials, va dir que «no afecten el cor» de Doñana i va afirmar que la Junta farà un estudi per veure com es recupera la zona.

L'incendi està «tècnicament i realment controlat», va apuntar el conseller de Medi Ambient.

La Junta d'Andalusia va donar per desactivat el nivell 1 de Pla d'Emergències, en l'àmbit provincial, i va autoritzar la tornada a casa de les 230 persones que encara estaven desallotjades.