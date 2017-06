Policies roben un helicòpter i ataquen el Suprem veneçolà

El Govern de Veneçuela ha informat avui que un agent de la policia científica d'aquest país va furtar un helicòpter amb el qual va sobrevolar i va obrir foc contra les seus del Ministeri d'Interior i del Tribunal Suprem (TSJ) a Caracas, i va associar a aquest home amb la nord-americana Agència Central d'Intel·ligència (CIA).



El ministre de Comunicació veneçolà, Ernesto Villegas, va explicar que l'aeronau va ser furtada de la base aèria militar de la Carlota, a Caracas, i que el responsable és Óscar Pérez, inspector adscrit a la divisió de transport aeri de la policia científica (CICPC) .



El ministre va assenyalar que "el complot" va portar l'aeronau fins al Ministeri d'Interior al centre de la capital i "va efectuar al voltant de 15 trets contra l'edificació", mentre a la terrassa d'aquest organisme es realitzava un "afalac" amb unes 80 persones.



Després, es va dirigir a la seu del poder judicial on "van ser efectuats trets i llançades almenys quatre granades d'origen colombià i fabricació israeliana, de les quals una no va esclatar i va ser col·lectada".



Segons Villegas, aquests atacs formen part d ' "una escalada colpista contra la Constitució i les seves institucions", i va assegurar que Pérez està sent investigat pels seus "vincles amb l'Agència Central d'Intel·ligència" i l'ambaixada dels Estats Units a Veneçuela.



"Així com els seus vincles amb un exministre de l'Interior qui recentment ha confirmat públicament els seus contactes amb la CIA", va dir en al·lusió al Miguel Rodríguez Torres, que va denunciar la "falsedat" d'un document fet públic per un mitjà progovernamental que el relaciona amb la CIA.





