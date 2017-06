Puigdemont reuneix JxS, la CUP i les entitatsi promet urnes l'1-O

El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, va reunir ahir diputats de la CUP, JxS i representants d'entitats sobiranistes i els va llançar un «missatge tranquil·litzador» assegurant que hi haurà urnes, després que s'hagi declarat desert el concurs per adquirir-les.

La reunió, que fonts sobiranistes van qualificar «d'ordinària», no va arribar a les dues hores i es va celebrar al Palau de la Generalitat després de saber-se ahir al matí que el Govern no podrà comprar urnes, almenys de moment, perquè es va declarar desert el procés de licitació.

El Govern català no va concretar les vies alternatives per adquirir els receptacles, però el President català va llançar ahir a la tarda, coincidint amb la reunió, un «missatge tranquil·litzador» dirigit als sobiranistes a través de Facebook: «No patiu. L'1 d'octubre hi haurà urnes».

A la reunió hi va participar Carles Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el president de JxS, Jordi Turull (PDeCAT) i la portaveu, Marta Rovira (ERC), i els diputats de la CUP Anna Gabriel, Albert Botran i Benet Salellas.

Per part de les entitats hi havia els presidents de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, però no la líder de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, que no hi ha assistit perquè tenia agenda d'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú.

Una reunió que va tenir lloc abans que el pròxim 4 de juliol el president català protagonitzi un acte per presentar els detalls de l'organització del referèndum de l'1 d'octubre.

Fonts sobiranistes consultades per Efe van indicar que es tracta d'una de les reunions habituals per a la preparació del referèndum i que la d'ahir no va estar motivada per cap assumpte en concret, malgrat coincidir amb el fiasco de les urnes.

Encara que sí que té un element extraordinari, ja que és la primera cimera d'aquestes característiques a la qual es convida la CUP, segons van subratllar fonts del partit anticapitalista, que van recordar que no els han invitat a les reunions periòdiques prèvies del nucli dur de dirigents de JxS i del Govern.



Cares tenses

De la CUP hi van assistir Anna Gabriel, Albert Botran i Benet Salellas, que van sortir de la reunió amb cares tenses i sense fer declaracions. Tampoc van atendre els mitjans de comunicació la resta de participants de la reunió.

En una roda de premsa prèvia a la cimera, la presidenta del grup de la CUP al Parlament, Mireia Boya, va expressar la seva «més absoluta perplexitat» pel que considera «no-explicacions» del Govern sobre la compra d'urnes i el vot exterior del referèndum, i després d'assegurar que la CUP ha estat «bandejada» de la presa de decisions, va advertir que no tolerarà «subterfugis ni actituds pusil·lànimes».