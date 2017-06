Sánchez i Iglesias buscaran pactes per desallotjar Rajoy del govern

Els líders del PSOE, Pedro Sánchez, i Podem, Pablo Iglesias, van obrir ahir la porta a una col·laboració parlamentària en matèries concretes, i en nom d'aquests acords la formació de Podem va aparcar l'exigència inicial de marcar terminis per «desallotjar» Mariano Rajoy del govern.

El resultat més tangible de la reunió del voltant d'hora i mitja que van mantenir al Congrés Sánchez i Iglesias és que buscaran acords parlamentaris amb la creació d'equips de treball que negociaran assumptes com el sostre de despesa, el salari mínim o les pensions.

Les reunions es faran el juliol i s'encarregaran d'organitzar-les i coordinar-les les portaveus parlamentàries del PSOE, Margarita Robles, i Units Podem, Irene Montero, i de moment la moció de censura contra el govern del PP no estarà sobre la taula.

Podem va ajornar aquesta «urgència», tot i que no va descartar convèncer Sánchez en el futur, i per això prefereix no marcar terminis ni donar cap ultimàtum perquè considera «avenços» els passos que va fent el PSOE en temes com el tractat comercial de la UE amb Canadà (CETA) o la plurinacionalitat.Encara més, el secretari general de Podem va assumir que hi ha «diferències estratègiques» i que els socialistes necessiten anar «més lent».

Diferències estratègiques que va confirmar el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, en explicar que a la reunió no van abordar la possibilitat d'una nova moció de censura i que ara «no es donen» les condicions perquè es pugui tirar endavant.

Els socialistes creuen que no té sentit presentar una altra moció si no és per «guanyar-la» i demostrar que hi ha una majoria alternativa «clara». «I en aquest moment no n'hi ha», va dir Ábalos.

Iglesias, per la seva banda, no preveu que Cs estigui entre les forces amb què es pugui buscar una alternativa de govern, i considera que només hi ha la possibilitat d'acords puntuals amb el partit de Rivera.

Per això, va instar el PSOE a explorar la via del pacte amb les forces nacionalistes i a no «criminalitzar» ERC. Els socialistes, per contra, estan disposats a comptar amb ERC en els acords del dia a dia parlamentari, però no buscaran amb els republicans una majoria alternativa, perquè la seva intenció és «anar-se'n d'Espanya» i no es pot formar un nou govern per al país amb els que pretenen la independència, va recalcar Ábalos. En qualsevol cas, Iglesias va dir que és optimista i que les expectatives que obre la reunió són que pot haver-hi un PSOE «més a prop de Podem» si passen dels discursos que «sonen bé» als fets. I Ábalos li va respondre que «jo no ho sé per què és el PSOE el que s'acosta més a Podem i no Podem el que s'acosta al PSOE, no sé quin poder irradiador s'artoguen alguns».

El responsable d'Organització del PSOE va destacar que «l'absoluta novetat» de l'entrevista de Sánchez i Iglesias és que es va parlar de continguts i es van aparcar «posicions excloents» i «qüestions de poder», que van prevaler abans. I va valorar la nova predisposició d'Iglesias: «Seguir amb l'infantilisme» hauria provocat que no hi hagués acostaments de cap mena, va afegir.

Sánchez i Iglesias abordaran el «rescat dels joves», les relacions laborals, la defensa de la igualtat i l'enfocament de gènere, la viabilitat de les pensions i el desbloqueig dels vetos legislatius del govern al Parlament.