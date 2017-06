Sturgeon posposa els seus plans per celebrar un segon referèndum a Escòcia

La ministra principal d'Escòcia, la nacionalista Nicola Sturgeon, va ajornar ahir els seus plans de promoure un segon referèndum d'independència després d'haver perdut més d'un terç dels seus escons en les eleccions generals del 8 de juny.

La líder del Partit Nacionalista Escocès (SNP) va anunciar al Parlament autònom d'Edimburg que no legislarà de manera «immediata» a favor d'una nova consulta i aparcarà aquest projecte almenys fins que estiguin clars els termes del Brexit.

L'SNP va ser la formació més votada a la regió en els recents comicis britànics, encara que va perdre 21 dels seus 56 diputats a Westminster després d'una campanya en què va defensar obrir les urnes entre la tardor del 2018 i la primavera del 2019.

El resultat electoral va fer que la dirigent nacionalista es replantegés aquest calendari, tot i que considerava que tenia el «mandat explícit» dels ciutadans per convocar un altre referèndum, després del qual el setembre del 2014 va guanyar el no a la independència amb el 55,3% dels vots.

«Vull que la gent tingui clar que la nostra proposta no és celebrar un referèndum ara, o abans que hi hagi la suficient claredat sobre les nostres opcions, sinó donar-los l'oportunitat de triar al final del procés del Brexit, quan hi hagi emergit més claredat», va dir Sturgeon. «Les implicacions del Brexit són potencialment tan profundes que, a mesura que es vagin aclarint, crec que la gent demandarà cada vegada més la possibilitat de triar», va afirmar.

Tres setmanes després d'unes eleccions en què el Partit Conservador va obtenir el seu millor resultat a Escòcia en més de tres dècades, Sturgeon va admetre que alguns escocesos necessiten «una pausa en la pressió constant de prendre grans decisions polítiques». La ministra principal va avançar que tornarà al Parlament autònom per establir una nova «escala temporal» per a un referèndum un cop estiguin lligats els termes de sortida del bloc comunitari, que podria estar a punt a la tardor del 2018.