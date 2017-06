El 71% dels estudiants supera la prova per accedir als graus d'educació

El 71,18% dels estudiants que s'han presentat a la prova d'aptitud personal per accedir als estudis d'educació infantil i primària ha estat declarat apte. S'hi han presentat 2.713 persones, 2.255 dones i 458 homes. Els percentatges superiors s'han registrat a Bellaterra, amb un 80% d'aptes, seguit per Tarragona, amb un 70,93. A Barcelona, el 69,29% ha passat les proves, mentre que a Lleida la xifra és del 67,44%, i a Girona, del 64,22. Aquest és el primer any que es realitza aquesta prova específica, complementària a la Selectivitat. El seu coordinador, Josep Maria Cornadó, ha apuntat que aquest resultat del 71% ja l'esperaven tenint en compte que l'any passat la prova va consistir en comptar les notes de català i castellà, i llavors la van superar un 65% dels estudiants.