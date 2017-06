Assemblea de funcionaris el 10 de juliol per esvair pors i dubtes de cara a l'1-O

L'ANC i la Intersindical-CSC faran una assemblea oberta el 10 de juliol per esvair les pors del funcionariat de cara a la consulta de l'1 d'octubre. Es farà a les Cotxeres de Sants de Barcelona i també s'hi han convidat els partits i la resta d'entitats sobiranistes. El president de l'ANC, Jordi Sànchez, ha explicat en declaracions a RAC1 que en aquest acte experts juristes que saben com funciona l'administració informaran "al conjunt de persones que poden tenir cert neguit". En aquest sentit, el portaveu de la Intersindical, Marc Sallàs, ha afirmat que "els funcionaris no han de patir si es limiten a complir les ordres dels càrrecs polítics". "La responsabilitat sempre serà política", ha subratllat Sallàs.

Marc Sallàs ha detallat en declaracions a RAC1 que els dos presumptes delictes pels quals es podria inculpar els funcionaris, que són prevaricació i desobediència, "no es corresponen amb el que haurà de fer un treballador normal i corrent". "Un treballador públic que no hagi estat advertit degudament, amb temps i forma, per part de la justícia espanyola no pot ser acusat de cap dels delictes que expliquem aquí", ha afirmat.

L'ANC i l'Intersindical ja fa mesos que fan trobades amb funcionaris per a desactivar el relat de la por i les amenaces, però és la primera vegada que ho fan en un acte públic. De fet, l'assemblea del 10 de juliol donarà el tret de sortida a la segona fase de la campanya #jomhiapunto. Segons la Intersindical, que és el quart sindicat a les oficines de la Generalitat, aquest acte "servirà per començar a generar un coixí de solidaritat entre els treballadors públics i també entre els treballadors públics i el conjunt de la societat".