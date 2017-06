Una comissària dels Mossos assegura que col·laboraran amb l'1-O

La cap de la Regió Policial Metropolitana Nord dels Mossos d'Esquadra, la comissària Cristina Manresa, va assegurar que el cos col·laborarà per garantir la «tranquil·litat» durant la jornada del referèndum d'independència de l'1-O «perquè el procés es pugui fer de la millor manera possible».

Tot i així, Manresa va reconèixer que les cúpules policials encara no han rebut cap directiu del Govern, i va demana afrontar aquesta jornada amb tota tranquil·litat: «Els alts càrrecs estem molt tranquils, que és com hauria d'estar tothom per no contagiar la crispació o el nerviosisme que ja tenen altres», va etzibar.

Cristina Manresa, nomenada recentment com a cap dels Mossos d'Esquadra a la Regió Metropolitana Nord, va explicar que, si bé els esforços ara estan centrats a garantir la seguretat ciutadana a través de dispositius especials com els que ja es preparen per als mesos d'estiu, quan arribi l'1-O, va assegurar, es garantirà el bon desenvolupament de la jornada.

En relació amb l'eventual paper dels Mossos en cas que s'acabi convocant el referèndum, va posicionar-se el major del cos, Josep Lluís Trapero, que sempre ha defensat que es mantingui la policia al marge del debat polític.