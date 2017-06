El fabricant d'urnes Plastic Express nega problemes de solvència

El cap de projectes de l'empresa Plastic Express, Andreu Marquès, va negar ahir que la seva empresa tingui problemes de solvència, després que la mesa de contractació del departament de Governació declarés desert el procés d'homologació. Així ho va defensar aquest dimarts en roda de premsa posterior al consell executiu la portaveu del Govern, Neus Munté. De fet, Marquès, que lidera un dels dos fabricants candidats al procés d'homologació, va assegurar que han fet darrerament una inversió de gairebé 2 milions d'euros i que no tenen cap deute amb entitats bancàries. Marquès va explicar que no van entregar «tota la documentació» que reclamava la Generalitat i que no ho van fer «per falta d'informació» durant el concurs, per exemple el sistema de pagament i el termini de fabricació. Plastic Express va negar que hagin rebut cap visita de la Guàrdia Civil. «Ens demanaven una sèrie de requisits, que complim, però són factors econòmics, hi entren noms de clients i facturacions de clients dels últims cinc anys», va afirmar Marquès.