Itàlia avisa els seus socis que la gestió del drama migratori és insostenible

El primer ministre italià, Paolo Gentiloni, va denunciar ahir que «alguns països» de la Unió Europea «estan mirant cap a un altre costat» davant el drama migratori, i va assegurar que l'incessant flux d'arribades a Europa «no és sostenible».

Gentiloni va fer aquestes declaracions després que més de 12.000 immigrants i refugiats hagin arribat a ports italians aquesta setmana, una emergència que, segons el govern transalpí, requereix una solució europea immediata i conjunta.

«En les últimes hores ens estem enfrontant a la dificultat de gestionar els fluxos migratoris. Podem parlar de solucions, de preocupacions, però vull recordar que és un país sencer (Itàlia) el que s'està mobilitzant per gestionar aquesta emergència, per controlar els fluxos , per lluitar contra els traficants de persones», va dir Gentiloni a la premsa.

«Vull demanar a Europa, a alguns països europeus, que deixin de mirar cap a un altre costat, perquè això no és sostenible», va afegir. Itàlia, per la seva proximitat geogràfica amb les costes del nord d'Àfrica, rep diàriament un gran nombre d'immigrants i refugiats que intenten arribar a Europa a través del Mediterrani.

Des de fa anys, el país demana a la UE una solució al problema, i el 4 de juny passat, el ministre de l'Interior d'Itàlia, Marc Minniti, va sol·licitar als vaixells que rescaten aquestes persones al mar que les portin a altres països europeus, no només a Itàlia.