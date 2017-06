Mor un jove que va ser ferit de bala en una protesta

? Un jove que va resultar ferit d'un tret al cap dilluns durant una manifestació al sector Petare, a l'est de Caracas, va morir com a conseqüència de la lesió soferta, va informar ahir el ministeri Públic de Veneçuela (MP, Fiscalia). En un comunicat, el MP va demanar investigar la mort de Jhonatan José Zavatti Serrano, de 25 anys, que «va resultar ferit per un tret al cap» quan caminava pel carrer mentre es desenvolupava una manifestació.

La Fiscalia va indicar que es duen a terme inspeccions tècniques al lloc dels fets per determinar les responsabilitats penals per la mort del jove, que es va produir dimarts.

Segons la informació preliminar del MP, el jove «va ser traslladat fins a l'Hospital Dr. Domingo Luciani, on va ser intervingut quirúrgicament», però «va morir l'endemà».