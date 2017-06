El Parlament anul·larà avuiles sentències del franquisme

El president de la Comissió per la Dignitat, Josep Cruanyes, entre diputats

Els grups parlamentaris de JxS, el PSC, CSQP i la CUP, i diverses entitats i associacions sobre recuperació de la memòria històrica han celebrat que el Parlament anul·li, aquest dijous, les sentències polítiques del franquisme. En una roda de premsa des de la cambra, el president de la Comissió per la Dignitat, Josep Cruanyes, va assegurar que avui serà «un gran dia» per a Catalunya i les víctimes de la dictadura. Així mateix, es va mostrar «satisfet i feliç» perquè els quatre grups parlamentaris aprovaran la llei que declararà il·legals els tribunals de la dictadura, en un text que inclou el nom de totes les persones que van ser víctimes dels tribunals franquistes.

La relatora de Junts pel Sí de la ponència de la proposició de llei, Montse Palau, va destacar que la normativa «simplement aposta per la democràcia, perquè no es pot ser demòcrata sense ser antifeixista i antifranquista». Al seu torn, el portaveu parlamentari adjunt del PSC, Ferran Pedret, va argumentar que els socialistes s'hagin afegit a la iniciativa tot i no ser-ne promotors inicials. «Hem arribat a un acord i estem molt contents», va apuntar.

D'altra banda, el diputat de CSQP i coordinador d'EUiA Joan Josep Nuet va constatar el «contrast» entre l'aprovació de la llei i el fet que, ahir, la majoria del PP al Congrés lliurés una medalla al «líder feixista» Martín Villa, ministre de Franco.

Per últim, la presidenta del grup parlamentari de la CUP, Mireia Boya, va apuntar que l'aprovació de la llei serà un «acte de ruptura», que simbolitzarà el «retorn a la legalitat republicana».