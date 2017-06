Troben bacteris fecals en begudes de grans cadenes de cafeteries

Les begudes fredes de tres grans cadenes de cafeteries del Regne Unit contenen nivells "preocupants" de bacteris fecals, segons una investigació realitzada per la BBC, dins el programa Watchdog que emet la televisió pública britànica. Les cafeteries afectades són Costa Coffee, Starbucks i Caffè Nero.

Els bacteris trobades són les conegudes com coliformes, que es troben a l'intestí d'animals i éssers humans, així com en la femta. Són tan resistents que aconsegueixen conviure al costat dels àcids de l'aparell digestiu.

De les mostres analitzades, set de cada 10 de Costa Coffee van donar positiu en bacteris coliformes, mentre que en el cas de Starbucks i Caffè Nero, van ser tres de cada deu.

Tony Lewis, de l'Institut Mediambiental de la Salut del Regne Unit, va assenyalar a la BBC que aquests nivells són "preocupants". "No haurien d'estar presents en cap nivell, i molt menys les quantitats trobades", va assenyalar Lewis, que adverteix que aquests patògens poden causar malalties en els humans.

Margarita Gómez, microbiòloga que ha participat en aquesta investigació, ha explicat que "el permès per la llei són 10 microorganismes per mil·lilitre i en les mostres obtingudes n'hem trobat fins a 100". Segons la seva opinió, la contaminació té el seu origen en la manipulació de gel "amb les mans brutes i sense guants o instruments per a això".