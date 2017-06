Veneçuela busca l'agent que va robar un helicòpter per atacar el Suprem

El ministre d'Interior i Justícia de Veneçuela, Néstor Reverol, va dir ahir que el seu país ha emès una ordre de captura internacional vermella contra l'agent policial que aquest dimarts va segrestar un helicòpter amb el qual va sobrevolar, va disparar i va llançar granades contra el Suprem i el ministeri d'Interior.

«Ja hem lliurat ordre de captura contra aquest individu, i la seva difusió vermella internacional a través d'Interpol (Organització Internacional de Policia Criminal)», va afirmar Reverol a través de l'estatal VTV.

Segons el govern, un agent de la policia científica veneçolana (CICPC), anomenat Óscar Pérez, va robar ahir un helicòpter amb el qual va sobrevolar les seus del ministeri d'Interior i del Tribunal Suprem (TSJ) a Caracas, on va llançar quatre granades i va efectuar trets. El ministre va assenyalar que la Força Armada Nacional i els cossos de seguretat estan desplegats al país per tal de capturar el delinqüent i també per recuperar l'aeronau.

«A més, s'ha ordenat a la defensa aèria procedir amb els protocols d'inutilització d'acord amb la Llei de Control per a la Defensa Integral de l'Espai Aeri per considerar l'aeronau segrestada en aquest moment com una aeronau hostil», va afegir.

Segons Reverol, els atacs d'aquest dimarts tenien com a objectiu «elevar l'escalada colpista i la seva ofensiva insurreccional i l'espiral de violència» que, sosté, ha convocat l'oposició veneçolana, la qual, a més, va acusar de mantenir un «silenci còmplice» davant d'aquests fets.

El govern veneçolà va reiterar la seva crida que qualsevol informació sobre l'helicòpter o els seus tripulants sigui compartida amb les autoritats a través del 911 i del 0800-CICPC24 (0.800-2.427.224).

Així mateix, va posar èmfasi en el fet que el poble ha de mantenir-se «vigilant», «alerta» i «en perfecta unió entre l'àmbit cívic, militar i policial davant qualsevol acte insurreccional que alteri la pau» del país i intenti impedir que es dugui a terme l'Assemblea Nacional Constituent convocada pel president, Nicolás Maduro.