Els alcaldes sobiranistes es comprometran a cedir locals per fer el referèndum

Els alcaldes sobiranistes que participin en l'acte d'aquest dissabte organitzat per l'AMI i l'ACM es comprometran a cedir locals per a l'1-O i a «col·laborar amb totes aquelles actuacions que des del Govern es requereixin». El text de la Declaració, al qual va tenir accés l'ACN, també estableix que els edils signants es comprometen a «acompanyar les institucions del país per garantir que el conjunt de la societat catalana pugui expressar-se lliurament i donar-hi resposta». En aquest context, el text assegura que el compromís democràtic només està supeditat a la voluntat majoritària dels ciutadans, i referma que «no es faran enrere per cap entrebanc polític, jurídic o de qualsevol índole que pugui articular l'Estat en contra de la celebració del referèndum».

Paral·lelament, un centenar de personalitats de la política, l'empresa, la universitat, l'advocacia i el periodisme van exigir al Govern «per dignitat democràtica» que suspengui la convocatòria del referèndum de l'1 d'octubre, atès que, al seu parer, «no es compleixen els requisits imprescindibles perquè sigui democràticament homologable». Entre els signants hi ha l'exlíder d'Unió Josep Antoni Duran i Lleida, l'exprimer secretari del PSC Pere Navarro o l'exalcalde de Barcelona Jordi Hereu.