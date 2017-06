Espectacular tromba d'aigua a la ciutat de Girona

La ciutat de Girona i els municipis propers han registrat una important tempesta poc després de les set de la tarda, molt més virulenta que la pedregada que ja havia afectat la ciutat a primera hora de la tarda. En només mitja hora, s'han acumulat més de 52 litres per metre quadrat. Acompanyada de fortes ratxes de vent i calamarsa, la tempesta era tan intensa que molts cotxes han quedat aturats a carrers i carreteres per falta de visibilitat o per la caiguda d'arbres a la via



Problemes a les carreteres

La tempesa ha generatLa majoria d'avisos són per carrers o baixos d'immobles inundats, arbres o branques caiguts, filtracions o acumulacions d´aigua a locals. Un dels incidents més destacats ha estat lade la capital gironina, que a banda ha patit despreniment de plaques del sostre. Els responsables del centre haurien ordenat el desallotjament dels usuaris i els Bombers hi han enviat diverses dotacions.Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del, que han deixat fins a 52,1 mil·límetres d'aigua en 30 minuts segons el Servei Meteorològic de Catalunya.D'altra banda, les tempestes han deixat 35,1 mil·límetres ai 23,2 aen 30 minuts.El telèfon d´emergències 112 ha rebut 299 trucades a causa de les fortes pluges, la gran majoria al Gironès (276 trucades) seguit del Baix Empordà (9), Pla de l´Estany (6) i l´Alt Empordà (2), entre altres. La ciutat de Girona és des d´on s´han rebut més trucades (262) seguit de Salt i Bescanó.Segons el Servei Català de Trànsit, a causa de la pluja hi haper enllaçar amb la C-65, i a la C-65. També s'informa que laper accedir al nucli urbà a causa de les pluges. Hi ha desviaments senyalitzats. La GI-65, a més, s'ha tallat a Girona en direcció Cassà de la Selva per obstacles a la via.