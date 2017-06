El govern recorre a un crèdit de 10.192 milions per a les pensions

El Consell de Ministres va aprovar ahir un crèdit extraordinari de 10.192 milions d'euros que l'Estat transferirà a la Seguretat Social per poder fer front a les dues pagues extra de les pensions d'aquest any. Per a l'abonament també es disposarà de diners del fons de reserva.

En la roda de premsa posterior al Consell, la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, va explicar que per pagar l'extra d'estiu es concediran 5.986 milions del préstec de l'Estat i 3.514 milions més del fons de reserva, cosa que suma 9.500 milions.

Tots dos instruments de finançament permetran afrontar l'abonament el mes que ve dels 17.218 milions que sumen les dues pagues de juliol (ordinària i extraordinària) i la liquidació de l'IRPF que hi va associada.

Amb la darrera disposició comunicada ahir, el fons de redueix a un total de 11.602,16 milions, equivalents a l'1,04% del PIB, amb un valor de mercat estimat de 11.677 milions d'euros.

Báñez va recordar que el crèdit de l'Estat -que estava previst en els pressupostos del 2017, que ahir van entrar en vigor- no reporta interessos i té una cancel·lació prevista de deu anys a partir del 2018.

La utilització de part del préstec té com a finalitat mantenir les reserves del fons sense haver de desinvertir actius, amb la penalització que això comportaria.

Sobre aquest tema, la ministra va apuntar que els recursos que es prenen del fons corresponen al venciment natural d'actius i cupons durant el primer semestre de l'any.