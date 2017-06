Investiguen el president de La Razón en una operació contra el frau de subvencions

La Policia va desenvolupar ahir una operació contra el frau de subvencions per part del grup tecnològic Zed Worldwide en què estan previstes vuit detencions i divuit escorcolls, a partir d'una querella de la Fiscalia Anticorrupció que afecta també el president de La Razón, Mauricio Casals.

Totes les detencions estan vinculades al grup Zed, dirigit per la família Pérez Dolset, i entre ells no hi ha Casals, segons les fonts.

La investigació va començar l'agost del 2016 per la Unitat Central de Delinqüència Especialitzada i Violenta (UDEV), a la qual posteriorment es va sumar la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF).

Aquesta unitat s'hi va afegir després de detectar en les investigacions la comissió de possibles delictes econòmics; en concret, el funcionament d'una trama societària de caràcter internacional focalitzada en el grup ZED, creador del videojoc Commandos.

Aquesta trama va portar l'empresa a situació de concurs de creditors, i va deixar en gran perjudici els petits accionistes, segons els investigadors.

Se'ls imputen delictes d'insolvència punible, administració deslleial, frau en subvencions, coaccions, falsedat documental i tràfic d'influències.

El mes de gener passat, la Policia va detenir a Madrid Peter Wakkie, l'administrador de la multinacional Zed +, investigada per un presumpte desviament de fons i en la qual participa el magnat rus Mikahil Fridman.

En aquest grup d'empreses hi participava la família Pérez Dolset, i, segons El Confidencial, està sent investigat per l'FBI i la CIA.