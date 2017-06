Jinping promet mantenir l'autonomia de Hong Kong «molt de temps»

El president xinès, Xi Jinping, va prometre ahir treballar perquè la fórmula «un país, dos sistemes» que permet a Hong Kong gaudir de llibertats i drets que no es permeten en altres parts de la Xina, es mantingui «estable i per molt de temps». «El govern central va donar suport, com sempre, al desenvolupament de Hong Kong i a la millora de la vida de la població», va afirmar Jinping en una declaració a la premsa a la seva arribada a l'aeroport de Hong Kong per les festivitats del 20è aniversari del retorn del territori a sobirania xinesa, que es compleix demà.

El president xinès va assegurar estar «feliç» en la seva primera visita a la ciutat des que ocupa el càrrec i va dir que en la seva estada de tres dies espera generar «més confiança en el desenvolupament i la construcció de Hong Kong». Va demanar repassar les experiències dels darrers 20 anys i «mirar cap al futur per garantir que la fórmula» un país, dos sistemes «funcioni de manera estable».