El Parlament insta el Govern a no renovar el concert a les escoles que segreguen per sexe

El Parlament va instar ahir el Govern a no renovar ni concedir cap concert nou a les escoles que segreguen per sexe, en una votació en què el PDeCAT i ERC van votar de forma diferent, ja que els primers s'hi van posicionar en contra i ERC hi va donar suport. La cambra va aprovar una moció presentada pel grup de Catalunya Sí Que es Pot sobre la coeducació en la qual es va produir una divisió del vot a Junts pel Sí en dos punts, un dels quals, en referència als centres concertats. La mesura va ser aprovada amb els vots d'ERC, el PSC i la CUP, a més dels del grup proposant, CSQP, mentre que el PDeCAT, Ciutadans i el PPC hi van votar en contra. A més, amb el mateix sentit del vot anterior i amb divisió a JxS, la cambra va instar l'executiu a fer complir a tots els centres docents el «principi de coeducació» a través de l'escolarització mixta prevista a la LEC.