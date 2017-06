Port Aventura i Value Retail participaran en el projecte de Hard Rock per desenvolupar el CRT de Vila-seca i Salou

Les empreses Port Aventura World i Value Retail –que gestiona el centre comercial La Roca Village– participaran en el projectede la nord-americana Hard Rock per desenvolupar el Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou.

La nord-americana ha presentat una proposta en què compta amb els serveis d'aquestes dues empreses: Port Aventura per construir els hotels i Value Retail per als espais comercials. Hard Rock per la seva part se centrarà sobretot en l'únic casino que hi haurà al complex de joc i oci que s'ubicarà just al costat de Port Aventura. Els detalls de com serà el complex d'oci i joc i de quin serà exactament el paper de Port Aventura i Value Retail es coneixeran el 10 de juliol, quan la mesa de valoració obri el sobre amb el projecte arquitectònic i la proposta econòmica.

Aquest divendres a les 14h acabava el termini de Melco, Peralada i Hard Rock per presentar propostes per optar a desenvolupar el macrocomplex d'oci i joc que s'ha d'ubicar just al costat de Port Aventura. Melco i Peralada finalment no s'han presentat i per tant han perdut la garantia de 2,5 milions d'euros cadascun que van dipositar a favor de l'Incasòl el juliol passat per tal de disposar d'accés als terrenys.

Hard Rock: 5,5 milions de fiança



Per la seva part, Hard Rock també va dipositar aquesta garantia de 2,5 milions al juliol, que se suma a una nova fiança de 3 milions d'euros que ha aportat ara per poder optar a l'autorització.

Després que la mesa de valoració ha obert el sobre de la proposta de Hard Rock, l'única rebuda, a partir d'ara analitzarà la documentació referent a la identificació i representació de l'empresa; certificats de manca d'antecedents penals; compliment de la normativa en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme; garanties personals dels accionistes i directius; estructura corporativa de la societat; i l'acreditació segons s'està al corrent en el pagament de es obligacions tributàries.

La documentació sobre la manca d'antecedents penals i la composició accionarial per les empreses ja es va requerir quan els interessats es van presentar el 2014 per ser prequalificats, però el Govern l'ha tornada a demanar per actualitzar-la, tal com ha exposat en un comunicat.

El proper 10 de juliol es donaran a conèixer els detalls del projecte, com la proposta arquitectònica, l'estudi econòmic i financer, l'operativa del complex un cop obri les portes al públic, els plans per a la promoció turística, la dotació de personals i els plans d'igualtat i conciliació de la vida personal i laboral, la distribució del mínim d'un 1% de la inversió total dedicada a un programa social i cultural en benefici de l'àrea d'influència del CRT, els compromisos de signar convenis amb les universitats i el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)





La decisió final, abans de l'11 de setembre



La decisió final s'haurà de prendre en un termini de 45 dies hàbils a comptar a partir d'aquest divendres, de manera que el Govern estima que serà abans de l'11 de setembre. En aquest termini, la mesa de contractació emetrà un informe i la Direcció General de Tributs i Jocs requerirà l'empresa sol·licitant, Hard Rock, perquè constitueixi la societat titular de l'autorització.

Tal com ha ressaltat el Departament d'Economia i Hisenda a través d'un comunicat, el grup empresarial nord-americà Hard Rock se sumarà a altres grans marques de renom internacional que darrerament han apostat per aquest indret del Camp de Tarragona, com Ferrari i el Cirque du Soleil.