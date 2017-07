Un acte de presó en el cas on figura com a querellat el president de La Razón

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló va decretar ahir presó provisional per al fundador de Zed, Javier Pérez Dolset, detingut abans-d'ahir al costat de set persones més que el jutge va deixar en llibertat.

García Castelló va prendre aquesta decisió després de prendre declaració als vuit detinguts, dijous, en aquesta operació centrada en el frau de subvencions de la tecnològica Zed Worldwide, segons van informar fonts de l'Audiència Nacional.

Tots ells estan sent investigats per la Fiscalia des de fa més d'un any arran d'una querella que va interposar el mateix Dolset contra els seus socis russos, que va acabar destapant un desviament de fons per part de l'empresari i un frau en ajudes concedides pel govern entre el 2011 i el 2014.



President de La Razón

La investigació a la Fiscalia va derivar en una querella d'Anticor-rupció presentada davant l'Audiència Nacional. En aquesta querella contra 19 persones figura com a investigat el president de l'empresa editora del diari La Razón, Mauricio Casals, que suposadament va mitjançar en els ministeris d'Indústria i Economia perquè es concedissin aquestes subvencions.