Alemanya aprova el matrimoni homosexual, amb Merkel en contra

El parlament alemany, amb el vot en contra de la cancellera, Angela Merkel, va aprovar ahir la legalització del matrimoni homosexual en una polèmica sessió en què els socialdemòcrates van decidir vulnerar l'acord de coalició amb els conservadors, tres mesos abans de les eleccions generals.

Amb 393 vots a favor, 226 en contra i quatre abstencions, en l'última sessió plenària de la legislatura al Bundestag (cambra baixa), Alemanya es va sumar als 22 països que permeten el matrimoni entre persones del mateix sexe.

Gairebé una quarta part dels diputats conservadors, 75 dels 310, va votar a favor de la legalització, cosa que va reflectir la disparitat d'opinions a les files conservadores.

La iniciativa havia quedat fora de l'acord de gran coalició el 2013, i el Partit Socialdemòcrata (SPD), que va respectar el pacte els últims quatre anys, va advertir que seria un requisit imprescindible per participar en un futur govern, el mateix que van fer els liberals i els verds.

Davant aquesta tessitura, Merkel va obrir dilluns la porta a prendre una «decisió en consciència» i l'SPD va decidir forçar una votació aquesta mateixa setmana, sense esperar els comicis del 24 de setembre.

Merkel, que havia qualificat de «trista» la situació, va donar llibertat de vot als seus diputats i va introduir una targeta vermella a l'urna col·locada al centre del saló de plens en rebuig a la llei.

«Per a mi, el matrimoni, en la Constitució, és el matrimoni d'un home i una dona, i per això no he donat suport al projecte», va manifestar davant les càmeres després de la sessió, en la qual es va llançar confeti per celebrar un pas considerat «històric» pels activistes que van omplir les tribunes de convidats.

Els socialdemòcrates es van anotar un punt important en la precampanya electoral i Merkel va haver de sentir les crítiques del seu propi partit, però l'accelerada votació li alleugereix la campanya i li evita un assumpte espinós el setembre, on confia a ser escollida per a un quart mandat .

El projecte va tenir el suport dels diputats de l'SPD, de l'Es-querra i els Verds, a més dels citats conservadors, que van fer ús del vot en consciència per donar suport a la llei.

«Aquesta decisió potser no és bona per a la coalició, però és bona per a les persones i per al parlament», va manifestar el cap del grup socialdemòcrata, Thomas Oppermann, que va rebutjar que sigui necessari reformar la Constitució, com esgrimeixen la Unió Cristianodemòcrata (CDU) de Merkel i de la seva ala bavaresa, la Unió Socialcristiana (CSU).