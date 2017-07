La Fiscalia imputa Marine Le Pen per apropiació indeguda

La Fiscalia francesa va imputar ahir la líder de l'ultradretà Front Nacional (FN), Marine Le Pen, per apropiació indeguda per haver donat feina a una persona dins del seu partit amb fons públics del Parlament Europeu, segons va anunciar l'advocat de la política.

La imputació és causada per l'ocupació que Le Pen, eurodiputada des del 2004, va atribuir a la seva cap de gabinet, Catherine Griset, amb fons que l'Eurocambra proporciona per contractar assistents parlamentaris, van assenyalar els mitjans francesos.

La Fiscalia estima que Griset, que ja havia estat imputada el febrer, no va exercir les funcions per a les quals havia estat contractada al Parlament Europeu, ja que treballava per al FN a la seva seu de Nanterre.

El mateix va passar amb Thierry Légier, que la líder del FN va contractar amb diners europeus perquè exercís com el seu guardaespatlles personal.

Le Pen, que acaba de ser escollida diputada a l'Assemblea Nacional francesa i que va finalitzar com la segona candidata més votada les recents eleccions presidencials, no va respondre les respostes dels investigadors i es va limitar a llegir una declaració escrita, va indicar el canal televisiu BFMTV. La líder del FN va accedir a presentar-se davant les autoritats tot i estar protegida per la immunitat parlamentària, després d'haver-se negat a declarar quan la van convocar el febrer passat durant la campanya presidencial perquè considerava que aquell moment era inadequat.

Le Pen, de 48 anys, integra el grup de 17 parlamentaris europeus del FN que estan sota investigació judicial per l'ús fraudulent de fons públics dins del partit.

Segons fons del Parlament Europeu, el Front Nacional va defraudar potencialment uns 5 milions d'euros entre el 2012 i el 2015 quan va remunerar amb diners públics destinats al treball de l'Eurocambra empleats que en realitat van exercir tasques de l'agrupació a França.

El lletrat de Le Pen, però, va avançar que dilluns presentaria un recurs a la imputació de la seva clienta.