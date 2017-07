Un gihadista detingut havia planejat una matança a Inca

El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz creu que un dels quatre gihadistes detinguts a Mallorca per formar part d'una cèl·lula d'Estat Islàmic «hauria planejat» una «matança» a la plaça de l'Ajuntament del municipi mallorquí d'Inca i «hauria manifestat la seva intenció de convertir-se en màrtir». Així ho argumenta en l'acte pel qual l'envia a presó provisional, sense fiança, comunicada als quatre arrestats dimecres passat pel delicte d'integració terrorista, i assenyala en la interlocutòria que un d'ells (Abdelkader Mahmoudi) podria haver planejat «accions violentes» com l'esmentada matança, que presumptament consistia a apunyalar els vianants.

Ho conclou així el jutge d'acord amb les «observacions telefòniques, les vigilàncies i els seguiments», així com amb el material intervingut arran de la investigació, que «aporta novetats sobre el grau de professionalització del grup pel que fa a l'enregistrament i la distribució de materials videogràfics a través d'Internet».

Els quatre detinguts, assenyala Pedraz en l'acte, eren membres d'un grup que «difonia propaganda i adoctrinava nous membres terroristes i elaborava materials audiovisuals idonis per ser emprats en un procés de captació de gihadistes».

Tots ells formaven part d'una cèl·lula amb ramificacions internacionals, contra la qual es va dirigir una complexa operació policial dimecres d'aquesta setmana en què també van ser detingudes dues persones a Alemanya i al Regne Unit.

L'arrestat al Regne Unit era el creador del grup del qual formaven part els detinguts, l'imam i líder salafista Tarik Chadlioui, «que recluta persones per organitzar cèl·lules gihadistes i que s'ha desplaçat en diverses ocasions des de l'estranger a Mallorca per posar en marxa l'estructura terrorista».

Segons el ministeri de l'Interior, el predicador salafista, d'un discurs públic molt conegut pels serveis policials i d'intel·ligència europeus, es dedicava en el seu vessant més privat a la captació de combatents i la recaptació de fons per a Síria, però les mesures de seguretat que adoptava i els seus canvis constants de residència en dificultaven molt la detenció.

El jutge assenyala en l'acte que tres dels arrestats a Mallorca van participar com a «actors» en un vídeo titulat Toufiq se'n va anar a Síria, que es va publicar en un canal amb més de 12.000 subscriptors i en el qual es mostra el procés de radicalització d'un jove musulmà a Espanya que va decidir combatre a Síria.

«Més tard se segueix l'adoctrinament i la radicalització dels seus membres i el reclutament d'altres de nous, i en què s'arriba a un punt de justificació de la violència per la imposició de la xaria (llei islàmica), i fins i tot el plantejament d'un dels detinguts de planejar un atemptat», continua el magistrat. Pedraz n'identifica un, Abderrahman Farid, com el «líder espiritual» dels quatre gihadistes, que dirigia i convocava les seves reunions, en les quals s'adoctrinava els assistents i es buscava reclutar nous integrants per incorporar-los al grup.