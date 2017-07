El Govern envia a la Fiscalia el discurs homòfob del capellà de l'Hospitalet

La Generalitat va obrir un expedient sancionador al rector de l'església Immaculada Concepció de l'Hospitalet de Llobregat, Custodio Ballester, per haver afirmat que l'homosexualitat és «un pecat gravíssim», i va remetre les seves afirmacions a la Fiscalia de Delictes d'Odi. El capellà va dir que el món està «pervertit i podrit».

Segons van informar, l'expedient obert servirà per avaluar les declaracions del sacerdot i, després de l'informe jurídic corresponent, decidir si són sancionables per la via administrativa d'acord amb la Llei contra l'Homofòbia 11/2014 o bé van més enllà i són considerades un possible delicte.