L'empresa Hard Rock és l'única que manté el projecte per ser al BCN World

Hard Rock, del grup Hard Rock Internacional, ha estat l'única empresa que, finalment, va presentar l'oferta per construir el Centre Recreatiu Turístic (CRT), abans conegut com a BCN World, a Vila-seca i Salou (Tarragonès), i va aportar una fiança de 3 milions per poder optar a l'autorització.

Segons va informar el departament d'Economia de la Generalitat, el grup xinès Melco i el grup Peralada, que estava aliat amb el gegant del joc Genting, van despenjar-se del projecte, després de dipositar el juliol de l'any passat una fiança de 2,5 milions d'euros cadascun.

Divendres passat a les 2 del migdia va finalitzar el termini per presentar les sol·licituds per disposar d'una autorització de casino per al CRT. La documentació està distribuïda en dos sobres, A i B, i des d'ahir, la taula de valoració analitzarà el primer d'aquests sobres, el que ha d'incloure documentació que faci referència a la identificació i representació de l'empresa, els certificats de falta d'antecedents penals, el compliment de la normativa en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i de finançament de terrorisme, i les garanties personals dels accionistes i directius.

La documentació referida a la falta d'antecedents penals i la composició accionarial de les empreses ja es va requerir quan els interessats es van presentar l'any 2014 per ser prequalificats per participar en el projecte.

El grup nord-americà es va comprometre econòmicament amb dues garanties, la primera, per import de 2,5 milions d'euros, per disposar d'accés als terrenys, i ara, ha aportat una nova fiança de 3 milions per participar en el concurs.