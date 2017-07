Els Mossos i les Policies Locals portaran el mateix model d'uniforme

Els Mossos d'Esquadra i les policies locals portaran un uniforme amb el mateix patró i de color blau marí per «reforçar la imatge» del concepte de Policia de Catalunya, segons va destacar el conseller d'Interior, Jordi Jané, en la presentació dels nous vestits.

Tot i l'homogeneïtzació, els uniformes també preserven elements identificadors, com els galons de color vermell per als Mossos i els de color groc fluor per a les policies locals. Jané preveu que siguin els nous agents -de les 500 places que Interior vol convocar «ben aviat»- els que estrenin els uniformes, a final del 2018. Aquest serà el «punt d'inflexió» en la imatge del cos.