Rufián demana als comuns que participin en l'1-O com a «demòcrates del sí o del no»

El diputat i portaveu adjunt d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha fet aquest dissabte una crida als comuns perquè se sumin i participin del referèndum de l'1 d'octubre.

«Si estàs en contra d'un procés independentista, ets republicà d'esquerres, i vas amb el puny en alt, o et sobra el puny o et falta ideologia», ha etzibat en un acte pel 'Sí' al Referèndum de la formació al barri de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona.

Així, ha apuntat que «l'únic» que demanen és «demòcrates del sí i del no» i els ha encoratjat a no «rendir-se»: «si no us vau rendir quan éreu menys, no us rendiu ara, que sou més», ha exclamat. En la mateixa línia, ha recordat que anar a votar l'1-O «no et fa independentista».