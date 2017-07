Donald Trump difon un vídeo on colpeja a un home amb el logo de la CNN en la cara

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha publicat a Twitter un vídeo on simula una agressió a la cadena de notícies CNN, el que ha provocat la resposta de la xarxa i de la pròpia cadena.



El vídeo correspon a una intervenció de Trump en un programa de wrestling de WWE en 2007, on es llança contra el president de WWE Vince McMahon, però ha estat editat de manera que Trump tomba a un altre personatge, el cap del qual ha estat substituït pel logotip de la CNN.



Llavors Trump s'abalança sobre el personatge de la CNN i ja al terra li colpeja reiteradament amb el puny tancat. El vídeo acaba amb una imatge sobreimpresa en la qual es canvia el logotip de CNN per les sigles FNN, Fraud News Network, Xarxa de Notícies Fraudulentes.



La resposta no s'ha fet esperar. El vídeo s'ha fet viral a les xarxes, i la pròpia CNN ha respòs via Twitter al president, posant el focus de manera irònica en el comunicat que des de la Casa Blanca es va fer amb anterioritat, afirmant que «Trump mai ha promogut la violència, en tot cas al contrari».



«És un dia trist quan el president d'Estats Units encoratja la violència contra periodistes», ha apuntat la cadena en un comunicat oficial. «En lloc de preparar el seu viatge a l'estranger, la seva primera trobada amb Vladimir Putin, les relacions amb Corea del Nord i treballar en el seu projecte de llei de sanitat pública, s'implica en comportaments infantils molt per sota de la dignitat del seu càrrec», ha subratllat CNN.



Treballadors de la CNN i companys de professió també han mostrat públicament la seva repulsa davant la publicació de Trump, justificada ja des del Govern. «Ningú pot percebre-ho com una amenaça. Espero que no ho facin», ha assenyalat l'assessor de Seguretat Nacional, Thomas Bossert, en referència als termes d'ús de Twitter, que veta expressament les «amenaces violentes, directes o indirectes».