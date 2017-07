Una entitat europea vol multes contra la discriminació lingüística

La Xarxa Europea per a la Igualtat Lingüística (ELEN) reclama que la Unió Europea imposi «multes» contra els estats que permetin casos de discriminació lingüística. En una entrevista, coincidint amb el 25è aniversari de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELRM), el secretari general de l'ELEN, Davyth Hicks, deia que Brussel·les hauria de sancionar un estat «quan algú sigui arrestat o colpejat per utilitzar la llengua oficial al país, com passa en molts casos amb el català».

«Volem que la UE sigui una mica més activa, hi ha tants problemes!», lamentava Hicks. «La UE tradicionalment ha donat suport a les llengües minoritàries, tot i que d'una manera molt subtil. Però aquest suport ha disminuït en els darrers 10 anys», apuntava.

L'any 1992 el Consell d'Europa va aprovar la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELRM), però, coincidint amb el seu 25è aniversari, un informe recent del Parlament Europeu afirmava que «la situació actual no és la més favorable per fer grans esforços» econòmics en matèria lingüística. Una situació que des de l'ELEN volen revertir.

El darrer motiu de preocupació per aquesta organització va ser la negativa del president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, a permetre els eurodiputats parlar en llengües no oficials en motiu del 25è aniversari de la CELRM.