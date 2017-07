Estruch i Rodríguez signen el manifest de suport per l'1-O

Alguns dels alcaldes que van participar a l'acte de suport al referèndum de l'1 d'octubre van penjar ahir per la tarda fotografies signant el manifest en el qual es comprometen a facilitar l'organització de la consulta unilateral.

Encara que en l'acte es va llegir un manifest que no s'havia de signar, alguns alcaldes, com els de Solsona, Begur, Palamós, Arenys de Munt, el Masnou, Palafrugell, Montoliu de Segarra, Collsuspina, Salt, Viladrau o Teià, es van fotografiar rubricant el manifest, en el qual es comprometen a posar «a disposició de l'organització del referèndum els locals habituals on se celebren totes les jornades electorals en els nostres municipis».

Alguns dels alcaldes signants, com els de Solsona i Cardona, van voler compartir el moment a les xarxes socials.