El nou secretari general de CCOO vol posar fi a «l'injust» sistema laboral

El nou secretari general de CCOO, Unai Sordo, va advocar en el seu primer discurs com a líder del sindicat per una organització «a l'ofensiva» que acabi amb «l'injust» model laboral, basat en la temporalitat i l'acomiadament barat, amb més presència i força a les empreses i en la societat.

Sordo va ser recolzat pel 88,8% dels delegats d'aquest sindicat com a nou secretari general, mentre que el suport a la nova Comissió Executiva es va quedar al 61%. Segons dades facilitades per CCOO, en la votació per al secretari general van participar-hi 742 delegats amb 659 vots a favor, 75 en blanc i 8 nuls.

«El sindicat es deixarà la pell per resoldre els enormes reptes que té el món del treball», va arrencar Sordo davant el plenari del XI Congrés, del qual va sortir també una nova Comissió Executiva, totalment paritària, i de la qual forma part l'exdirigent de CCOO a Andalusia Francisco Carbonero, imputat fa dos mesos en una de les peces dels ERO.

La seva inclusió va generar tensions internes en aquest procés de relleu en el sindicat liderat fins abans d'ahir per Ignacio Fernández Toxo en els anys més durs de la crisi i que, en el seu últim discurs, va fer una ferma defensa de Carbonero.

Ahir, tant Ignacio FernándezToxo com Unai Sordo van voler destacar que el sindicat surt més cohesionat i més fort.

Entre els grans reptes que afronta CCOO en els propers anys hi ha recuperar l'afiliació i avançar en una gestió més eficient i propera a les necessitats dels treballadors.

«És la millor executiva per sortir impulsats i reforçats», va assenyalar Sordo en el seu discurs, en el qual va desgranar les tasques més prioritàries del sindicat.