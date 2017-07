El Papa nomena un mallorquí com a cap de la Doctrina de la Fe

El papa Francesc va rellevar al capdavant de la Congregació per a la Doctrina de la Fe al cardenal alemany Gerhard Müller i va nomenar en el seu lloc a l'arquebisbe espanyol Luis Francisco Ladaria Ferrer, va informar ahir el Vaticà.

La Santa Seu va precisar que el pontífex «ha agraït» a Müller, «a la conclusió del seu mandat quinquennal», la seva tasca al capdavant del que es va conèixer en el passat com Sant Ofici, i com a president de la Pontifícia Comissió «Ecclesia Dei», de la Pontifícia Comissió Bíblica i de la Comissió Teològica Internacional.

En aquests llocs el substituirà Ladaria Ferrer, arquebisbe titular de Tibica, que fins ara era secretari de la Congregació per a la Doctrina de la Fe.

El cardenal Müller, de 69 anys, va ser nomenat per al càrrec que ara deixa pel papa emèrit Benet XVI i ho fa en complir un període de cinc anys al capdavant de la Congregació per a la Doctrina de la Fe.

Müller va ser nomenat cardenal pel papa Francesc en el primer consistori convocat pel pontífex argentí, al febrer del 2014.

El cardenal alemany s'ha destacat com a crític a algunes de les reformes empreses pel Papa, com quan, a l'octubre del 2015, es va difondre una carta signada per ell i altres dotze cardenals, considerats conservadors, en què denunciaven la metodologia emprada en el Sínode de la Família convocat pel pontífex.

El nou responsable de la Congregació per a la Doctrina de la Fe és un jesuïta, com el Papa, de 73 anys, nascut a Manacor, a l'illa espanyola de Mallorca, i professor de la Universitat Gregoriana.

Va ser ordenat prevere el 29 de juliol del 1973 i va arquebisbe el 9 de juliol del 2008 per part del papa Benet XVI; va estudiar dret a Madrid i va ingressar a la Companyia de Jesús el 17 d'octubre del 1966. A més, va estudiar filosofia a la Universitat Pontifícia de Comillas i teologia a la Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen de Frankfurt (Alemanya).