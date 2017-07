Presó sense fiança per un presumpte nou cas de violència masclista

El Jutjat de Guàrdia de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canària) va decretar ahir presó provisional, comunicada i sense fiança per a JB, de 88 anys i de nacionalitat britànica, a qui s'investiga per un presumpte delicte d'homicidi sobre el seu compatriota i exparella, Donna C., de 47 anys.

Així ho va informar ahir el Tribunal Superior de Justícia de Canàries, que va donar a conèixer la mesura que va dictar el Jutjat de Guàrdia de San Bartolomé de Tirajana.

Donna C., resident Gran Canària, va morir assassinada a cops, segons van informar fonts de la Guàrdia Civil, que van assenyalar que es va aturar a la seva parella, J.B. de 88 anys i exparella de la dona, segons fonts del govern de Canàries.

Al detingut, se li imputa un delicte d'homicidi a l'espera de conèixer-se els resultats de l'autòpsia de la dona, ja que seran els forenses els que determinin si la mort de Donna C. va ser a conseqüència dels cops que li va propinar el seu excompany. Així mateix, a J.B. se li imputa un altre delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat en mostrar «resistència activa» durant la detenció.